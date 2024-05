Aston Villa-Olympiakos semifinale Conference League - 02-05-2024 ore 21 | 00 | formazioni ufficial - quo -e, pronost -ci, convocati Emery con Olsen in p -rta, ospiti senza Masouras e Ntoi

Le Formazioni ufficiali di Aston Villa-Olympiakos, match d’andata della semifinale di Conference League 2023/2024, in programma stasera alle 21.00. Stagione da incorniciare per la squadra di Emery, a un passo dalla qualificazione alla prossima Champions e favorita numero uno per la conquista della ...

Continua a leggere>>