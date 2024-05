Ascolti tv martedì 30 aprile 2024: auditel e share dei programmi di ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 30 aprile 2024? Su Rai 1 è andato in onda Digitare il codice segreto . Su Rai 2 Belve . Su Rai 3 Tra due mondi. Su Rete 4 È sempre Cartabianca. Su ... Continua a leggere>>

Per il Coventry la stagione ormai è finita, nel senso che al massimo potrà arrivare a 70 punti mentre la sesta in classifica ne ha già 72. Resta il grande rimpianto per l’impresa sfiorata in FA Cup che comunque allo stesso tempo è motivo d’orgoglio. Situazione completamente diversa per l’Ipswich ...

Continua a leggere>>