Artemente | note pro Dynamo al Politeama

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Di giorno in corsia e in ambulatorio per i pazienti, di sera sul palcoscenico con un microfono in mano dopo aver riposto il camice bianco d’ordinanza. Tutto questo per una buona causa: una raccolta fondi a favore diCamp che sostiene bambini e adolescenti affetti da malattie croniche e le loro famiglie. Una serata di solidarietà quella che sabato (alle 21) porterà sul palco della bandfondata undici anni fa dall’anestesista-bassista Umberto Langianni, di cui fanno parte medici e operatori sociosanitari. Musica e parole sono gli ingredienti dello spettacolo "Quando una donna dice no, è no", firmato dalle bande Prato Centrale con monologhi di Annalisa Vinattieri che racconterà in chiave comica la storia di Wanda accanto a pezzi cover di celebri cantanti (ingresso 20 euro: info 0574 ...