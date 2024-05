Antonia Klugmann e l’eleganza dell’Argine

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 1 maggio 2024)ha un’anima nobile, fatta di studi e di letture, di attaccamento viscerale alla sua terra d’origine e di attenzione alla tradizione friulana. Composta di design e di buon gusto, di moderazione e di eleganza, la sua cucina all’Argine a Vencò è esattamente frutto di questa visione e di questo carattere, e lo stesso è il suo approccio all’accoglienza, insieme alla sorella Vittoria. Un duo anomalo, che si esprime al meglio mettendo insieme l’ossimoro canonico che due donne vissute nella stessa famiglia esprimono quando lavorano in due ambiti affini ma distanti. Le separa una porta che si apre e si chiude, tra una cucina silenziosa e metodica come un monastero e una sala che è accogliente e piacevole come una casa di campagna che ha ambizioni di città. Si viene in questo angolo di Friuli per scoprire quello che gli avventori locali possono ...