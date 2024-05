Anticipo tfr e tfs, troppe domande: cosa succede ai dipendenti pubblici e pensionati - Dallo scorso 26 aprile gli uffici Inps non possono più ricevere domande relative alla richiesta di anticipazione dei trattamenti di fine servizio (tfs) e dei trattamenti di fine rapporto (tfr), rivolt ...

Continua a leggere>>

"Mamme Empolesi in prima linea per la tutela ambientale: sfide e domande ai candidati" - Ecco in sintesi le domande rivolte ai candidati: dopo che i cittadini si sono espressi contro il trattamento termico dei rifiuti, quali sono le pratiche virtuose che avete intenzione di adottare in ...

Continua a leggere>>

Pensioni, Quota 96,7: domande entro il 1° Maggio: vediamo cos'è e chi può ottenerla - Riguarda gli addetti che svolgono lavori faticosi e pesanti, che maturano i requisiti dal 1° Gennaio al 31 Dicembre del 2025 e che riceveranno le pensioni dopo il raggiungimento della soglia appena ...

Continua a leggere>>