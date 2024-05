Anticipazioni Tempesta D’Amore - la puntata di oggi 1 Maggio

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 1 maggio 2024): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladel 1Shirin vaga per il bosco, semicieca. Alle tredici in punto è previsto uno sparo di mina, ma fortunatamente Valentina la raggiunge e la salva. Christof, intanto, chiede a Eleni di restare al Fürstenhof per un mese, per conoscersi meglio, ma Markus ritorna all’hotel all’improvviso. Cerca di riconquistare Alexandra con una preziosa collana, anche se non serve a nulla. Paul va ad abitare con ...