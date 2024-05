Amici 23 - Lil Jolie scatenata contro Mida sui social | La verità è la più grande crudeltà che si possa infliggere ad un inetto

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Ieri, durante il daytime di, gli allievi eliminati sono stati chiamati a giudicare i concorrenti ancora in gara in delle performance che i ragazzi hanno scelto di mostrare ai giudici speciali. Quasi tutti gli allievi hanno ricevuto elogi dai propri ex compagni, tranne il cantante, che con la sua esibizione sulle note di Roberto Vecchioni, in Chiamami ancora amore, ha attirato delle critiche, in particolar modo da parte di Lile Nicholas Borgogni. Lil ha poco apprezzato la sua performance nella prova, dicendo: Mi piace molto di più quando è più urban più up, meno interpretativo. Questo pezzo di Vecchioni lo avrei interpretato in un altro modo. Questa esibizione l’ho sentita molto teen, questo non significa chesia scarso anzi, il suo lo fa bene. Poco dopo invece il cantante è stato pesantemente ...