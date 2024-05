Amici 23 - è amore tra Sarah Toscano e Holden? Il bellissimo gesto del cantante alimenta i sospetti

Nicholas, Ayle, Lil Jolie, Kumo e Giovanni elogiano Sarah, la cantante ancora in gara al Serale di Amici 23. Leggi su (comingsoon)

Entrata in sordina a settembre nella scuola di Amici di Maria De Filippi come una basica qualsiasi, Sarah Toscano sulla carta non sarebbe dovuta arrivare neanche al Serale. Eppure settimana dopo settimana è riuscita a imporsi ed a conquistare tutti e da Touché a Sexy Magica il passo è stato breve. ...

Leggi su (biccy)