Al teatro San Carlo notevole performance dei ragazzi della Vinci – Buonarroti sulle note de La Traviata

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Mondragone. Si è concluso in maniera spettacolare il progetto “Scuola In Canto” realizzato dalla Scuola Mediaguidata dal Dirigente Scolastico Dott. Diamante Marotta. Nella giornata di martedì 30 aprile 2024, infatti, gli alunni delle classi 1^ e la 2^ LScuola Mediadi Mondragone, presso ilSandi Napoli, hanno dato vita ad uno spettacolo di ampio respiro esibendosi, in costume scenico, sul prestigioso palcoscenico partenopeo in unadipregio accanto ai giovani talentilirica italianade “La” di Giuseppe Verdi. Entusiasta il Dirigente Scolastico ...