Aiuto per il giardinaggio Verniciatore cat protette

(Di mercoledì 1 maggio 2024)giardiniere/a, 1 posto Sede di lavoro: Vignate. Codice offerta Afolmet: 77913 Contratto: tempo indeterminato, full time 40 ore. La risorsa opererà presso azienda di manutenzione del verde e si occuperà di, pulizia e manutenzione di aree verdi private. Preferibile esperienza nell’ambito, patente B/E e auto. Retribuzione: Ral 24mila euro.appartenente alle categorie, 1 posto Sede di lavoro: Arese. Contratto: tempo indeterminato, orario full time 40 ore. La risorsa si occuperà di verniciatura; montaggio e smontaggio veicoli; piccole riparazioni di lattoneria. Profilo ideale patente B, esperienza pregressa nella mansione. Retribuzione: 1.783,90 euro lorde per 13 mensilità. Per informazioni sulle offerte: Afolmet.it