Agricoltura - Prandini sferza l’Ue | Basta con le scelte ideologiche

(Di mercoledì 1 maggio 2024) di Jessica Castagliuolo "È la giornata dell’orgoglio della Coldiretti". L’organizzazione agricola fondata da Paolo Bonomi festeggia i suoi 80 anni di storia. Ettoreguida l’associazione dal 2018. Nel 2023 la rielezione per il secondo mandato. Imprenditore, figlio del democristiano Giovanni, è convinto che "bisogna saper dialogare con tutti i partiti, in Italia e in Europa, per portare avanti le istanze del mondo agricolo". Direbbe la saggezza contadina, "là dove coltivi la rosa non può crescere il cardo". Sono molte, intanto, le istanze sulle quali si è trovata un’intesa con l’esecutivo. Tra Coldiretti e Palazzo Chigi sembra tirare buon vento. Un dialogo proficuo? "È un dovere per una forza di rappresentanza avere un dialogo costante con le istituzioni", risponde. "Poi – precisa – abbiamo certo apprezzato ...