Aeroporto di Grottaglie - partiti i lavori | il nuovo scalo sarà pronto entro i prossimi due anni

Tarantini Time Quotidiano“La sfida per il futuro che attende lo scalo di Grottaglie è quella dello “Spazio”, in quanto l’Italia ha intrapreso un percorso per sviluppare una capacità autonoma di accesso allo Spazio e, la Puglia, non si deve fare trovare impreparata per consentire allo scalo ...

Continua a leggere>>