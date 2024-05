Addio a Pinelli Pittura analitica e luminosità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Pino, tra i protagonisti della corrente della ““, distinguendosi, al suo interno, per la monocromaticità dei suoi lavori, è morto ieri all’età di 85 anni nella sua casa di Milano, città che lo aveva accolto nel 1968, quando trentenne ebbe la sua prima personale alla Galleria Bergamini. Nato a Catania il 1 ottobre 1938,negli anni Settanta iniziò la sua carriera luminosa, proprio come la sua, che lo fece inserire negli anni Settanta nel movimento teorizzato da Filberto Menna come “”. Nella sua ricerca artistica, le forme e i materiali si trasformavano restando però sempre rigorosamente coerenti alla propria aniconicità:inventò una tecnica mista, risultante di vari materiali amalgamati ...