addetto alla formazione per Cescot pistoia - Cescot pistoia cerca addetto alla formazione finanziata per analisi dei fabbisogni, proposte formative, coordinamento, tutoraggio, controllo dati e documentazione. Preferibile certificazione Evac.

Il turismo crea nuovi posti. Le figure più ricercate - Sempre a partire dal mese di maggio, bed & breakfast sulle colline del Chianti assume per la stagione estiva addetto banconiere per bar alimentari, addetto alle colazioni, aiuto cuoco per orario ...

Muore il "giocattolaio" di pistoia: a 79 anni se ne va Roberto Andreini - Non era raro vederlo ancora in bicicletta trasportare qualche pacchetto. Ma a 79 anni la città perde il suo "giocattolaio" per eccellenza, Roberto Andreini, gestore fin dal 1966 del negozio in Galleri ...

