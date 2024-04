10 migliori film da vedere al cinema a maggio 2024

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Il mese diporta con sé un’atmosfera vibrante e ricca di promesse, e il mondo delnon fa eccezione. Con l’avanzare della primavera, le saletografiche si riempiono infatti di storie avvincenti e avventure indimenticabili: dall’attesissimo Furiosa con Anya Taylor-Joy al quarto capitolo della serie reboot de Il pianeta delle scimmie, fino alle ultime pellicole con protagonisti Ryan Gosling e Anne Hathaway. Preparatevi a lasciarvi trasportare dalle storie più coinvolgenti, scoprendo insieme a noi quelli che sono idaal. 1) The Fall Guy (1°) In un’esplosione di adrenalina e azione, The Fall Guy ci trasporta nel mondo vertiginoso ...

Scopriamo quali sono i Film in uscita nei cinema italiani nella settimana dal 29 aprile al 5 maggio.

C'ERA UNA VOLTA IN BHUTAN Data di uscita : 30 aprile 2024 Regia di Pawo Choyning Dorji Con ...

Una spiegazione per tutto: trailer italiano del film di Gàbor Reisz premiato a Venezia 80 (Al cinema dal 1° maggio) - Al cinema dal 1° maggio 2024 con Arthouse e I Wonder Pictures "Una spiegazione per tutto", il film del regista ungherese Gàbor Reisz premio Orizzonti a Venezia 80.

Uscite in streaming di maggio, le serie tv e i film più attesi del 2024 - Da The idea of you a Sei nell'anima, da The Big Cigar a Il simpatizzante, ecco il calendario delle principali uscite sulle piattaforme digitali.

