1 Maggio - sindacati davanti all’ospedale Nord | Emergenza salute

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Tarantini Time QuotidianoHanno scelto un luogo insolito iCgil, Cisl e Uil a Taranto per celebrare oggi la festa del lavoro: non una piazza della città o l’area di una fabbrica, o l’ex Ilva, ma il piazzale antistante l’ospedale San Giuseppe Moscati alla periferia di Taranto. Una scelta motivata col fatto che “e sicurezza sul lavoro sono le due emergenze meritevoli di urgente attenzione e mirati investimenti. Il sistema sanitario pubblico è al collasso e in Italia milioni di persone in poverta’ sono costrette a rinunciare alle cure”. “La drammatica carenza di personale, conseguenza di un lungo periodo di blocco del turn over va necessariamente superata con l’adozione di un piano straordinario di assunzioni per sopperire a pesanti carichi di lavoro che stanno gravando operatrici e operatori della sanità, già ...