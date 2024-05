1 maggio - sindacati a Monfalcone Landini | Bonus Befana è marchetta elettorale LIVE

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Per la festa dei lavoratori Elly Schlein e Giuseppe Conte si ritrovano al corteo a Portella della Ginestra. Stasera al Circo Massimo il Concertone condotto da Noemi ed Ermal Meta. Il monito del presidente della Repubblica Mattarella: "Una separazione delle strade tra territori del Nord e territori del Meridione recherebbe gravi danni agli uni e agli altri". Ieri il Cdm ha approvato un nuovo pacchetto di misure: in arrivoda 100 euro ai lavoratori a basso reddito e incentivi per assumere giovani e donne