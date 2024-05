1 maggio - Margiotta Confsal | Occupazion - sicurezza ed equità retributiva priorità

1 maggio, Margiotta (Confsal): "Occupazione, sicurezza ed equità retributiva priorità" - Così il segretario generale di Confsal aprendo la giornata del lavoro di Confsal in piazza del Plebiscito a Napoli ...

Mossa Pd per l’1 maggio: negli appalti in Veneto salario minimo di 9 euro netti - “Abbiamo voluto dare un segnale istituzionale concreto in occasione di questo 1 maggio. Chiediamo a tutto il Consiglio e alla Giunta di assumere un impegno preciso, un indirizzo politico che consideri ...

L’analisi: “Tra 2020 e 2023 saliti dell’86% i dividendi delle big italiane quotate. Intanto i salari reali dei dipendenti calavano del 13%” - Volano i dividendi, crolla il potere d’acquisto dei lavoratori. A dettagliare una dinamica ormai ben nota è un’analisi realizzata da Oxfam in vista della giornata internazionale dei lavoratori. Che mo ...

