Zhang ‘guastafeste’ Inter? Tuttosport ci riprova - ma la verità è una

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 30 aprile 2024)non ha preso parte alla super festa scudetto dell’che ha visto le strade di Milano tingersi di nerazzurro per un giornoo. Da Marotta ad Ausilio, passando per Zanetti e Antonello sono state solo parole al miele per Inzaghi e il suo gruppo di campioni. Eppureprova in ogni modo ad individuare ilPIANI CHIARI – Stevennon ha preso parte fisicamente alla festa scudetto dell’per le vie di una Milano completamente nerazzurra, ma da lontano naturalmente ha fatto sentire la sua presenza e tutta la sua immensa soddisfazione. Da Giuseppe Marotta a Piero Ausilio, passando per Javier Zanetti e Simone Inzaghi tutti hanno avuto parole al miele per il presidente nerazzurro che manca dall’Italia da diverso tempo. Lo stesso ...