WhatsApp rende un’altra funzionalità disponibile per tutti

I filtri alle chat WhatsApp sono la novità del servizio di messaggistica appena annunciata dal CEO di Meta Mark Zuckerberg attraverso i suoi profili ufficiali. Da questo momento in poi, proprio tutti potranno beneficiare di funzioni utili per selezionare alcune tipi di conversazioni rispetto ad ... Continua a leggere>>

Niente più scuse per i messaggi non letti su WhatsApp , non più. Occorrerà trovare altre motivazioni per non aver potuto (voluto) rispondere a un messaggio sulla popolare applicazione di messaggistica istantanea. Questo Perché , tra le numerose nuove funzionalità che Meta – cui notoriamente fa capo ... Continua a leggere>>

Redazione - L'istituto ha attivato " INPS per tutti " un canale WhatsApp dedicato a imprese, pensionati, lavoratori, famiglie e cittadini. Continua a leggere>>

Elezioni, Morrone (Lega): "Il 25 aprile, la giornata di tutti, è stata trasformata in un comizio elettorale" - La Lega affila le armi in vista del voto, Morrone: "Sosteniamo Casali, ma è una scelta di Buonguerrieri e Bignami di Fratelli d'italia. Cinque anni fa mi spesi molto per la candidatura di Andrea Rossi ...

Continua a leggere>>

Processo Grillo Jr, si torna in aula per due udienze tecniche - Dopo un mese di fermo, riprendono le udienze a Tempio Pausania del processo a porte chiuse per il presunto stupro di gruppo contestato a Ciro Grillo e a tre suoi amici genovesi, Francesco Corsiglia, E ...

Continua a leggere>>

Stragliati si candida a sindaco di Castelsangiovanni per il centrodestra - La consigliera regionale della Lega rappresenterà il centrodestra unito alle Amministrative di giugno: «Voglio rendere Castello più sicura, bella e attrattiva» ...

Continua a leggere>>