Voti ‘Giorgia’ - ma sale Marco | la torsione costituzionale che consente ai leader di candidarsi in Ue

(Di martedì 30 aprile 2024) di Carmelo Sant’Angelo “Metterci la faccia” non è solo un modo di dire, ma anche un’apprezzata tecnica di marketing. Molti gli imprenditori che sono diventati volti del loro brand. Harland Sanders, proprietario della catena di fast food KFC, ancora oggi accoglie i propri clienti dall’alto di un’insegna luminosa. In Italia, il più noto è Giovanni Rana. Memorabili gli spot commerciali in cui incontra in sogno i grandi divi di Hollywood (Marilyn Monroe, Rita Hayworth, Humphrey Bogart) e addirittura Stalin sulla Piazza Rossa. Il messaggio veicolato è semplice e, al contempo, ingegnoso: il sig. Giovanni non è un attore, ma un artigiano dalle mani sapienti e dal cuore semplice. I suoi sogni sono ancora quelli del ragazzo, con i poster delle attrici di Hollywood nella sua stanza, e con quella capacità di scherzare, prendendosi gioco anche del demoniaco Stalin. I consumatori provano simpatia ...