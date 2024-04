Von der Leyen non esclude la messa al bando di Tik Tok in Europa | Conosciamo la sua pericolosità

(Di martedì 30 aprile 2024) “Non è escluso che Tik Tok sia bandito perché la Commissione è stata la prima istituzione a vietarlo nei cellulari dei nostri funzionari,la sua” ha affermato la presidente della Commissione Ue uscente e Spitzenkdanidat del Ppe Ursula von dernel corso del dibattito di Maastricht del 29 aprile per le Europee, rispondendo a chi gli chiede se l’Ue possa imitare gli Usa, dove è stata approvata una legge che prevede laaldella piattaforma se non si separerà dalla società madre ByteDance. Von derstessa, hanno spiegato dallo staff che seguirà la sua campagna, farà ampio uso dei canali social ma non si affiderà a Tik tok “per motivi di sicurezza“. Del resto tra l’Ue e la piattaforma di video sharing cinese ci sono da tempo tensioni e Bruxelles ...

