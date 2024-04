Volley Vp Canniccia conto alla rovescia Già sabato può vincere il girone

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Non si fermano più l’Unione Pvolo Camaiorese e soprattutto il Vpnei campionati nazionali di pvolo. A due giornate dfine, i camaioresi sono ancora in lotta per un piazzamento d’alta classifica, mentre le seravezzine guardano tutti dall’alto in basso con 4 punti di vantaggio e hanno conquistato aritmeticamente l’accesso ai playoff. Serie B. Lo stop inflitto dcapolista Maury’s Comcavi una settimana fa è stato assorbito bene in casa Upc Sdh: la squadra è subito tornata a, oltre tutto su un campo difficile come quello di Ecosantagata, quarta della classe. Nell’impegnativa trasferta di Nepi, l’Upc Sdh si è portata avanti di due set, prima di subìre il rientro dei padroni di casa. I biancoblù sono stati comunque bravi anon disunirsi e a portare a casa ...