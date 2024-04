Volley - la legge del più forte in Superlega! Perugia campione al termine della stagione perfetta

Ritiratosi tre anni fa, Jay Bothroyd confessa solo adesso di aver giocato per tutta la sua carriera essendo malato di epilessia: una condizione unica per un calciatore di alto livello. "Dovevo guadagnarmi da vivere. Volevo sicurezza per me e la mia famiglia", spiega oggi l'ex attaccante inglese ...

Continua a leggere>>