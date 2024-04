Volley Grottazzolina e il sogno - Ortenzi | | Grazie a chi ci ha sempre creduto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Si gode una scalata incredibile, durata 15 anni con la M&G Scuola Pallavolo, concretizzata con la Superlega targata Yuasa Battery. E’ coach Massimiliano, 43 anni montegiorgese doc, che ha scritto un pezzo di storia dela Siena. Coach, quando ha capito che il, poteva realizzarsi? "A dicembre con quattro gare senza Marchiani e una senza Bruening ne abbiamo vinte ben quattro giocando comunque su un livello alto. Lì ho capito che la squadra ne aveva veramente tanto. Poi dopo quella piccola flessione a gennaio ci siamo confrontati e siamo andati dritti come un treno". Ai play-off Ravenna è sembrata essere lo scoglio più duro. "C’erano vari fattori. Ravenna è una squadra giovane cresciuta molto in stagione e molto fisica, ma poi anche l’episodio avvenuto in campionato da loro che ha ...