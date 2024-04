Vogliamo creare punti di ascolto per le mamme e i papà con disabilità Il nostro impegno per l’indipendenza di tutti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024)die supporto perconperché siano consapevoli dei servizi a disposizione sui territori. Il progetto si chiama “Informability” e lo ha lanciato l’associazione Disabilmente: ora è disponibile dal lunedì al sabato in videochiamata grazie all’di volontari specializzati, ma l’obiettivo è riuscire asportelli fisici in tutta Italia. “L’idea”, spiega la presidente e fondatrice Antonella Tarantino, “nasce dalle continue richieste di informazioni sui servizi pubblici offerti dagli enti locali rivolti in particolare a genitori con. Molte donne si ritrovano a non essere neanche al corrente dell’esistenza delle possibilità. Alcune hanno addirittura remore o vergogna a fare ...