Vitalizi - via i tagli di Conte e rimborsi a mille parlamentari Niente sequestro per Chiss - coinvolto nello scandalo Mose

Pavia, 30 marzo 2024 – Addio a Umberto Maugeri , il primogenito di Salvatore, il fondatore degli istituti clinici e oggi vicepresidente dell'omonimo gruppo che è presente in sei regioni. Nato a Milano nell'agosto del 1940 e laureato in medicina a Pavia, Umberto è padre di Barbara, Giulia e Chiara, ...

Renato Chisso , l?ex assessore regionale ai Trasporti della Regione del Veneto, arrestato nel 2014 nello scandalo del Mose , riavrà il suo Vitalizi o. Non tutto, ma per circa quattro...

Casa di Montecarlo, Fini condannato a due anni e otto mesi, 5 anni alla Tulliani e 6 al fratello Giancarlo - La sentenza di primo grado dei giudici di Roma: 32 mesi di reclusione per l'ex presidente della Camera, quasi il doppio per la compagna (5 anni come il padre Sergio) mentre per il cognato sono 6 ...

Milionaria sequestrata in casa per 10 anni dal suo autista a Rio - scandalo nell'alta società brasiliana: una nota milionaria ha accusato il suo autista di averla tenuta sequestrata nella sua stessa abitazione riducendola sul lastrico. (ANSA) ...

Chiara Ferragni, follower in fuga: altri 100mila in meno in una settimana. E lei vola a Los Angeles - Dopo lo scandalo dei pandori Balocco ... E il calo sembra non avere fine. Nelle ultime ore infatti sono "evaporati" circa 100 mila "seguaci". Nel frattempo Chiara Ferragni ha deciso di lasciare ...

