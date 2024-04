Virologo cinese cacciato | fu il primo a pubblicare la sequenza Covid Per protesta ora dorme davanti al laboratorio

(Di martedì 30 aprile 2024) Ilscienziatoche pubblicò lagenomica del virus-19 ha organizzato un sit-in didopo che le autorità lo hanno escluso dal suoinsieme con il suo team. A riferirlo è il Guardian. IlZhang Yongzhen ha sfidato le indicazioni del governo e, in un post pubblicato ieri, 29 aprile, ha dichiarato di aver ricevuto, insieme al suo team, un improvviso avviso di sfratto e che le guardie gli hanno impedito di entrale. Il post, pubblicato su Weibo, è stato poi cancellato, ma la foto di Zhang rimasto fuori da domenica dal suo, e costretto a dormire per terra, è circolata online. The dispute between Shanghai Public Health Clinical Center and Dr. Zhang Yongzhen’s team continues. Dr. Zhang allegedly ...

Lo scienziato che sequenziò il coronavirus è stato cacciato dal suo laboratorio - Il primo scienziato cinese che ha pubblicato la sequenza genomica del virus ... Lo riferisce il Guardian. Ieri in un post, il virologo Zhang Yongzhen ha dichiarato di aver ricevuto, insieme al suo ...

Continua a leggere>>

Palermo, presentati i candidati in Sicilia dei Cinquestelle per le Europee: «Unici a farli scegliere ai cittadini» - Ufficializzata la lista dei candidati del Movimento 5 Stelle per la corsa europea, non senza qualche attacco diretto agli avversari. I pentastellati puntano tutto sulla scelta libera degli elettori. « ...

Continua a leggere>>

Covid, cacciato dal suo laboratotio lo scienziato che per primo pubblicò la sequenza del virus: «Non mollerò, perseguo la scienza» - Non c'è pace per gli scienziati cinesi che per primi hanno individuato il Covid. Dopo la morte per coronavirus di Li Wenliang, il medico che per primo aveva dato ...

Continua a leggere>>