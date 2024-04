Violenze in carcere - accusa la commissaria ma i video smentiscono

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiHa tirato in ballo ladella penitenziaria “che menava con il manganello“, per poi trincerarsi dietro tanti “non ricordo“, dopo le contestazioni del pm e soprattutto dell’avvocato della funzionaria: è stata la volta del teste Ciro Motti, oggi al processo per lesui detenuti commesse neldi Santa Maria Capua Vetere (Caserta) il 6 aprile del 2020. Motti, attualmente libero e costituitosi parte civile (sono105 gli imputati, tra agenti della penitenziaria, funzionari del Dap e medici dell’Asl di Caserta in servizio quel giorno al) non è il primo detenuto adre laAnna Rita Costanzo, imputata, di aver picchiato alcuni detenuti, ma come le altre vittime sentite come testimoni è stato smentito dai fatti, in ...