Villorba - scomparso il 15enne Nizar Gattar | appello per ritrovarlo della prefettura di Treviso

(Di martedì 30 aprile 2024), 30 aprile 2024 –per ritrovare ildiin provincia di. La scomparsa del ragazzo è stata denunciata oggi dopo che da ieri non si hanno più sue notizie. Ilsi è allontanato dalla propria abitazione nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 29 aprile, facendo perdere le proprie tracce. Chi ha informazioni può contattare il 112 Secondo la descrizione diffusa dalle forze dell’ordine si può riconoscere il ragazzo che è alto circa 165 centimetri, ha corporatura esile e carnagione olivastra, ha capelli scuri e occhi scuri. Al momento dell'allontanamento indossava una tuta grigia marca Lacoste e scarpe nere marca Nike. Sono in corso le ricerche da parte dei carabinieri coordinate dalla ...

