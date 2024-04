Villaricca - posa della prima pietra per il complesso parrocchiale San Giovanni Paolo II

(Di martedì 30 aprile 2024)questo pomeriggio in via Bologna allaper il nuovoSanII. Alla cerimonia, insieme a tanti fedeli, autorità civili, militari e religiose come l’arcivescovo di Napoli, Mimmo Battaglia, l’arcivescovo emerito Crescenzio Sepe, mons. Salvatore Pennacchio, presidente dell’accademia pontificia e già nunzio apostolico in Polonia, il prefetto L'articolo Teleclubitalia.

Sulla istituzione del Senso unico in Via Primavera a Villaricca è intervenuta Antonella Di Rosa , segrataria cittadina del PD: “La questione va affrontata con serietà” Sulla vicenda del Senso unico di via Primavera a Villaricca è intervenuto anche la Segrataria cittadina del Partito Democratico, ... Continua a leggere>>

Ricoperta la segnaletica di divieto d’accesso e quello di senso unico in via Primavera a Villaricca . Le scuse della Polizia Municipale Dopo la breve apertura di ieri senso unico di via Primavera che scorre da Corso Italia verso via della Libertà, ricoperta la segnaletica . Il nuovo ... Continua a leggere>>

Via Primavera Villaricca. L’ Opposizione : “Fatichiamo a credere che un provvedimento simile sia partorito dalla sola Polizia Municipale. Sul sito del comune di Villaricca, sulla questione del senso di marcia in via Primavera , è stato pubblicato un comunicato stampa timbrato (ma non firmato) dal ... Continua a leggere>>

A villaricca una parrocchia dedicata a Papa Wojtyla, oggi il via ai lavori - Oggi, martedì 30 aprile, alle ore 17, a villaricca (diocesi di Napoli), in via Bologna, ci sarà la posa e la benedizione della prima pietra del nuovo complesso parrocchiale dedicato a san Giovanni Pao ...

Continua a leggere>>

Roma, Et Lux in Tenebris: in mostra le porcellane di Yuriko Damiani - Roma, 30 apr. (askanews) – Dopo la prima personale di Raffaele Canepa, prosegue con Yuriko Damiani il progetto espositivo della Galleria SpazioCima a Roma, “Et Lux in Tenebris”, a cura di Antonio E.M.

Continua a leggere>>

Diocesi: Napoli, domani a villaricca posa e benedizione della prima pietra del nuovo complesso parrocchiale dedicato a san Giovanni Paolo II - Domani, martedì 30 aprile, alle ore 17, a villaricca (diocesi di Napoli), in via Bologna, posa e benedizione della prima pietra del nuovo complesso parrocchiale dedicato a san Giovanni Paolo II. Inter ...

Continua a leggere>>