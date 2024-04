VIDEO Tir si schianta contro una macchina e poi finisce giù dal cavalcavia | grave il camionista

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti È stato trasportato in gravi condizioni di salute presso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, ilpugliese, rimasto ferito sulla strada SS691 Fondo Valle Sele, dopo che il tir che stava guidando ha prima urtato unaalla cui guida vi era un uomo di Laviano e poi, si ètole barriere del guardrail che non ha retto l’urto ed è precipitato giù dal, facendo un volo di 10 metri. L’incidente è avvenuto tra i territori dell’avellinese e del salernitano, sulsito nei pressi dello svincolo di Quaglietta. Per cause ancora in corso di accertamento, ilalla guida di un tir carico di cassoni contenenti packaging per la pasta, ha perso illlo ...