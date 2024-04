Via d’Amelio - i consulenti della procura | Improbabile che Maurizio Avola abbia partecipato alla strage col polso fratturato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) È “impensabile” e “inverosimile” che l’ex collaboratore di giustiziarimosso il gesso pochi giorni dopo essersiil, il 7 luglio del 1992. Ed è “” che con un tutore mobilealle attività di preparazionedi via, solo 12 giorni dopo. Sia perché ogni piccolo movimento sarebbe stato “estremamente doloroso“. Ma anche perchè la frattura scomposta non sarebbe guarita. È questo in sintesi quello che scrivono idi Caltanissetta, chiamati a esprimersi sulla situazione medica dell’ex collaboratore di giustizia, più di trent’anni dopo i fatti. Il ...