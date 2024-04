Verso Milan-Genoa - Stefano Pioli perde anche Musah | la decisione del Giudice Sportivo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 30 aprile 2024)per la prossima partita di campionato contro i rossoblù. Ecco ladelArchiviata la trentaquattresima giornata di campionato, sono state rese note le decisioni deldi Serie A in merito ai calciatori squalificati. Ildovrà fare i conti con l’assenza forzata di Yunusper la prossima sfida di campionato contro il, in programma domenica pomeriggio alle 18 a San Siro., infatti, sarà costretto a rinunciare al centrocampista americano ex Valencia. Il giallo rimediato nella scorsa partita ...