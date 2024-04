Verso Milan-Genoa - come sta Ruben Loftus-Cheek? Le condizioni

(Di martedì 30 aprile 2024)stadopo l’infortunio di natura muscolare? Ecco ledell’inglese Dopo lo 0-0 dell’Allianz Stadium con la Juventus, ildi Stefano Pioli è tornato ad allenarsi per preparare il prossimo impegno di campionato contro il, in programma domenica prossima alle 18 a San Siro. Il tecnico rossonere deve fare i conti con l’infortunio di natura muscolare di. Il trequartista inglese ex Chelsea è stato costretto ad uscire nel finale della gara contro i bianconeri lasciando il posto a Kevin Zeroli. Per almeno una settimana Pioli dovrà fare a meno del suo numero 8.quest’oggi ha ...

Milan, cambia tutto per Lopetegui: le ultime - In arrivo importanti notizie sull'approdo dell'allenatore spagnolo in rossonero, i tifosi seguono attentamente la vicenda.

Continua a leggere>>

La clausola e il flop del Brighton, il caso rinnovo con Villas-Boas al Porto: De Zerbi e Conceição in corsa per il Milan - Il casting è più aperto che mai. come vi abbiamo raccontato nel pomeriggio, il rompicapo che porta al prossimo allenatore del Milan, con Stefano Pioli ormai esautorato.

Continua a leggere>>

Calciomercato Juve, duello con il Milan per la difesa: due obiettivi in comune! Le ULTIME - Calciomercato Juve, duello con il Milan per la difesa: messi nel mirino due obiettivi in comune. Gli ultimi importanti aggiornamenti Arrivano aggiornamenti importanti per quanto riguarda il calciomerc ...

Continua a leggere>>