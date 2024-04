Vanzini e Cazzadore - il Masi si affida ai loro gol

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Nella partita più difficile i gemelli del golsi sono fatti trovare pronti all’appuntamento e hanno deciso la partita con il quotato Medicina. Non che i bolognesi si siano presentati aTorello determinati a vendere cara la pelle, laè stata una classica partita di fine stagione; i tricolori ringraziano, i tre punti consentono di evitare la retrocessione diretta e giocarsi la permanenza in Eccellenza ai play out. Sarà tutt’altro che facile, ilsi gioca un’intera stagione a Novafeltria, avendo a disposizione un risultato su tre, ma considerando il punto di partenza non è poco. Si consideri inoltre che Ruggero Ricci sa come si fa: due anni fa, quando era alla guida della Copparese, riuscì nell’impresa di traghettare i rossoblù da una situazione drammatica alla salvezza ...