Valtolina | Che botta l’addio di Maldini Milan - prendi Conte | ESCLUSIVA PM

(Di martedì 30 aprile 2024) Fabian, ex calciatore, ha rilasciato un'intervistaai nostri microfoni parlando soprattutto di. Le sue parole

Arriva dal Milan in comproprietà e si chiama Massimo Taibi. Colui che diventerà uno dei portieri ... Nicola Caccia, Massimo Taibi, Pasquale Luiso, Paolo Tramezzani, Fabian Valtolina e tanti altri . ...

Continua a leggere>>

Taibi in porta, Tramezzani in difesa, Di Francesco, Valtolina e Fausto Pari a centrocampo: il Toro ... Pasquale Luiso e il celebre gol in rovesciata al Milan. È l'anno della 'Macarena', celebre ballo ...

Continua a leggere>>