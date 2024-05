Valastro | Pronto soccorso affollati E sui fondi ricevuti senza gara

(Di martedì 30 aprile 2024) La campagna sulla sicurezza stradale, le difficoltà di certi interventi, iallo stremo, i conti in rosso, le controversie legali legate alla mancata stabilizzazione dei dipendenti Cri negli anni passati, il commissariamento del comitato territoriale di Mortara (Pavia), il capo di accusa per l'ex presidente delle sede di Como che avrebbe intascato 135 mila euro approfittando del suo ruolo, gli 8 milioni che il presidente della Regione Rocca avrebbe stanziato alla Croce Rossa,un regolare bando Segui su affaritaliani.it

Policlinico, Santonocito: “Visite la domenica per ridurre le attese, pronto soccorso ad ottobre” INTERVISTA - MESSINA – Ridurre le liste d’attesa e completare la realizzazione del pronto soccorso: sono questi gli obiettivi che il Policlinico universitario di Messina si propone di raggiungere sotto la guida ...

Leggi su (tempostretto)

Firenze, una notte all'ospedale di Careggi: tra i forzati del pronto soccorso, attese infinte e turni massacranti - È la mezzanotte e il pronto soccorso di Careggi esplode: sono 24 le lettighe sistemate alla bell’e meglio, decine i pazienti che aspettano invece sulle sedie. Tutti ancora in attesa di una visita che ...

Leggi su (corrierefiorentino.corriere)

FOTO. Incendio in un garage di Cairate: trentenne ustionato - Intervento di vigili del fuoco e ambulanza nel pomeriggio di oggi in via Corridoni. L'uomo trasportato al pronto soccorso del Galmarini di Tradate Rimane ustionato in garage e finisce in pronto ...

Leggi su (varesenoi)