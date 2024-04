Vaccini Covid - Astrazeneca ammette | Provocano trombosi - in Inghilterra 51 denunce e richieste di risarcimento da 100 mln di £

Astrazeneca ammette in tribunale gli effetti collaterali del vaccino anti-Covid: «Può causare trombosi» - AstraZeneca ha ammesso per la prima volta che il suo vaccino contro il Covid-19 può avere effetti collaterali. L'azienda farmaceutica, costretta a difendersi in tribunale per le milioni ...

AstraZeneca ammette in tribunale nel Regno Unito che il suo vaccino può causare sindrome da trombosi con trombocitopenia - LONDRA. Il colosso farmaceutico britannico AstraZeneca ha ammesso che il suo vaccino Covid-19 può provocare un raro effetto collaterale noto come sindrome da trombosi con trombocitopenia (TTS).

AstraZeneca ammette in tribunale nel Regno Unito che il suo vaccino può causare un raro effetto collaterale - Il gigante farmaceutico è stato citato in giudizio in una class action. Secondo i querelanti il suo vaccino ha causato morti e lesioni gravi in decine di casi ...

