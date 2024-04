(Di martedì 30 aprile 2024) I manifestanti filo-palestinesiUniversity hanno fatto irruzione nell’Hamilton del campus, sfondando una porta di vetro per spostare il loro accampamento all’interno, dopo che l’amministrazione dell’istituto aveva ordinato di smantellarlo. Glihanno ribattezzato l’Hamilton Hall “Hind’s Hall”, in onore di Hind Rajab, lapalestineseinsieme ai membrisua famiglia nella loro macchina dalle forze israeliane alcuni mesi fa. L’, luogo storico delle proteste contro la guerra del Vietnam e contro il razzismo del 1968, è diventato il nuovo centro delle manifestazioni contro le azioni militari israeliane a. Ieri laha iniziato a sospendere gli attivisti ...

Washington, 30 apr. (Adnkronos) - I manifestanti filo-palestinesi della Columbia University hanno fatto irruzione sta mattina presto nell' edificio Hamilton del campus , sfondando una porta di vetro per spostare il loro accampamento all'interno, dopo che l'amministrazione dell'istituto aveva ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – I manifestanti filo-palestinesi della Columbia University hanno fatto irruzione questa mattina presto nell' edificio Hamilton del campus, sfondando una porta di vetro per spostare il loro accampamento all'interno, dopo che l'amministrazione dell'istituto aveva ordinato di smantellarlo. ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – I manifestanti filo-palestinesi della Columbia University hanno fatto irruzione questa mattina presto nell' edificio Hamilton del campus, sfondando una porta di vetro per spostare il loro accampamento all'interno, dopo che l'amministrazione dell'istituto aveva ordinato di ... Continua a leggere>>

Usa, studenti pro-Palestina occupano un edificio della columbia e lo intitolano alla bambina di Gaza uccisa dall’esercito israeliano - I manifestanti filo-palestinesi della columbia University hanno fatto irruzione nell’edificio Hamilton del campus, sfondando una porta di vetro per spostare il loro accampamento all’interno, dopo che ...

Continua a leggere>>

Alla tensione alla columbia University: studenti filo palestinesi occupano il college - Decine di manifestanti filo palestinesi della columbia University, a New York, continuano a protestare contro la guerra in corso a Gaza. In mattinata un nutrito gruppo di studenti ha addirittura ...

Continua a leggere>>

Manifestanti pro Palestina occupano un edificio alla columbia University di New York - Monta sempre di più la protesta degli studenti dei campus universitari americani contro la guerra Istraele-Hamas a Gaza e pro Palestina. Decine di manifestanti hanno occupato un edificio della ...

Continua a leggere>>