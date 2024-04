In North carolina quattro poliziotti sono stati uccisi in un’operazione per arrestare un uomo accusato di possesso illegale di armi - Lunedì a Charlotte, in North carolina, negli Stati Uniti, quattro agenti di polizia sono stati uccisi durante un’operazione per arrestare un uomo accusato di possesso illegale di armi da fuoco. Mentre ...

Usa, sparatoria in North carolina: uccisi 4 poliziotti - Intorno alle 13,30 ora locale, la US Marshals Fugitive Task Force stava eseguendo i mandati di arresto per possesso di un'arma da fuoco da parte di un criminale. L'uomo, successivamente identificato ...

Sparatoria a Charlotte, uccisi quattro poliziotti: lo scontro durante un arresto in casa - Gli spari da un fucile ad alta potenza. Il giorno "più tragico nei suoi 32 anni di carriera" del capo della polizia. L'uomo eliminato È di quattro poliziotti uccisi e altri quattro feriti il bilancio ...

