(Di martedì 30 aprile 2024) "Ilper l'ingresso di aiuti asarà completato nei. Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza americana, John Kirby, in un briefing con un ristretto gruppo di giornalisti sottolineando che i lavori di costruzione stanno procedendo "molto velocemente".

Tel Aviv, 10 mar. (Adnkronos) – Gli Stati Uniti inviano una nave per il supporto logistico con "le prime attrezzature per realizzare un molo temporaneo per la consegna di forniture umanitari e vitali" alla Striscia di Gaza . Il Centcom ha confermato nelle ultime ore via X che "la nave dell'Esercito ...

Usa, il molo temporaneo a Gaza pronto nei prossimi giorni - WASHINGTON, 30 APR - "Il molo temporaneo per l'ingresso di aiuti a Gaza sarà completato nei prossimi giorni. Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza americana, John Kirby, in un ...

Gaza: le prime immagini del molo temporaneo Usa per navi con aiuti umanitari - Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha diffuso le immagini del molo galleggiante in costruzione al largo della costa di Gaza. Una volta completato sarà utilizzato per l'approdo delle navi con gli ai ...

Ecco le prime fotografie del molo galleggiante per gli aiuti umanitari a Gaza - Le immagini diffuse dal Comando centrale degli Stati Uniti: la piattaforma sarà pronta nei primi giorni maggio e permetterà ai camion di sbarcare sulla terraferma. Costerà 320 milioni di dollari

