Usa - Giappon - Corea e Canada | la sfoglia dolce di G M Piccoli conquista il mondo

(Di martedì 30 aprile 2024) Alzano Lombardo. È una conchiglia buonissima e ormai senza più frontiere “Perla”, la(con tanto di modello depositato) prodotto di punta della bergamasca G.M., che continua are nuovi mercati. L’azienda di Alzano Lombardo, specializzata in prodotti da forno a base laminata, punta quest’anno a raggiungere i 10 milioni di euro di volumi, con un aumento del 20% rispetto al 2023 dovuto principalmente alla crescita all’estero, dove le referenze G.M.sono sempre più apprezzate: dagli Stati Uniti – dove l’azienda importa e distribuisce direttamente tramite la consociata The Perla Company USA, potendo contare su una sede commerciale a Brooklyn e un magazzino nel New Jersey – fino ae,del Sud e, dove è in via di attivazione ...