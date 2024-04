Uomini e Donne | commenti a caldo 30 04 2024

L'ex dama del trono over, Roberta Di Padua , ha raccontato a Uomini e Donne Magazine come sta procedendo la sua storia d'amore nata nel dating show con Alessandro Vicinanza . Continua a leggere>>

Mario Cusitore è finalmente riapparso sui social dopo che le anticipazioni di Uomini e Donne hanno svelato che Ida Platano ha deciso di eliminarlo e l'ex corteggiatore ha pubblicato un messaggio che sembra proprio rivolto alla tronista. Ida non ha voluto avere più nulla a che fare con Mario dopo ...

uomini e donne, Mario Cusitore frequenterebbe una ragazza spagnola - Mario Cusitore, corteggiatore di Ida Platano, si starebbe sentendo con una ragazza spagnola. Questa l’ultima indiscrezione sullo speaker radiofonico.

Lavoro: Marsilio, dati positivi, siamo sulla buona strada - "Siamo sulla buona strada, i dati certificati da Istat e ANPAL dimostrano che l'Abruzzo ha fatto molto in questi anni per favorire la crescita dell'occupazione e migliorare la situazione, soprattutto ...

"Gli uomini non sanno fare la spesa": lo sfogo sui social è virale - In un lungo sfogo su TikTok, una giovane ragazza ha raccontato una sua spiacevole esperienza, spiegando perché non chiederà più a un uomo di fare la spesa al posto suo ...

