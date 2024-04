Un’offerta variegata nel verde

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 aprile 2024) Il fascino della campagna e degli spazi aperti. I piccoli borghi pieni di storia tutti da scoprire. E alloggi ideali per rilassarsi, dove vivere esperienze a contatto con la natura sentendosi come a casa. L’Empolese Valdelsa nel suo piccolo gioca un ruolo importante nella partita del turismo rurale toscano. La rete dell’accoglienza turistica è formata per la maggior parte da agriturismi e case vacanze concentrati prevalentemente in Valdelsa. La mappatura aggiornata al 19 febbraio su tutti e undici i comuni vede al primo posto nella classifica Montespertoli con 43 agriturismi censiti, seguito da Montaione che ne conta 31 e Gambassi Terme dove si può scegliere tra 27 possibilità. Si piazzano bene (con 26 strutture in entrambi i casi), Certaldo e Vinci. Su un totale di 208 agriturismi, 16 sono a Castelfiorentino , 15 a Cerreto Guidi e sette a Fucecchio. In coda alla classifica stilata ...