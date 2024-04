Uno - nessun - centomila Pessoa Wilson porta in scena l’inafferrabile

(Di martedì 30 aprile 2024) Realtà dei sogni e inaffidabilità del concreto. Linguaggio come esistenza che rimpalla fra una moltitudine di personaggi di cui, in fondo, ognuno di noi è pieno. Bobentra nel "prisma delle personalità" di Fernandorispettandolo "senza diventarne schiavo". Si incontrano da dopodomani, 2 maggio, alla Pergola di Firenze per. Since I’ve been me, uno spettacolo che già emoziona. Perché si tratta di un confronto fra titani: lo scrittore e intellettuale portoghese vissuto fra il 1888 e il 1935, visionario e precursore di vari generi, inventore degli eteronimi coi quali fa parlare se stesso nelle forme più diverse e universali; e il grandissimo e geniale regista, drammaturgo, coreografo, pittore, scultore, videoartista, designer di suono e luci texano, 82 anni e ancora tanta voglia di sperimentare e incantare. Lo ...

Firenze , 26 aprile 2024 - Nasce al Teatro della Pergola il nuovo spettacolo di Robert Wilson ispirato a Fernando Pessoa , l’enigmatico poeta portoghese dai molti eteronimi. Pessoa . Since I’ve been me è in prima mondiale a Firenze dal 2 al 12 maggio. Lo spettacolo su testi di Pessoa , con regia, scene ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Nasce al Teatro della Pergola il nuovo spettacolo del regista statunitense Robert Wilson ispirato a Fernando Pessoa, l'enigmatico poeta portoghese dai molti eteronimi. "Pessoa. Since I've been me" è in Prima mondiale a Firenze dal 2 al 12 maggio. Lo spettacolo su testi di Pessoa, con ... Continua a leggere>>

Cina-Usa: Blinken da Xi e i riflessi nel mondo. Conversazione con Francesco Sisci di Giuseppe Rippa - Il presidente cinese Xi Jinping ha ricevuto nei giorni scorsi a Pechino il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, in un incontro non previsto nell'agenda ufficiale del capo della diplomazia ...

Continua a leggere>>

Prima Mondiale: “pessoa. Since I’ve been me” di Robert wilson al Teatro della Pergola di Firenze - La prima mondiale dello spettacolo “pessoa. Since I’ve been me” debutterà al Teatro della Pergola il 2 maggio e sarà in scena fino al 12 maggio 2024. Lo spettacolo, diretto da Robert wilson, è ...

Continua a leggere>>

wilson porta in scena pessoa alla Pergola - Al teatro della Pergola di Firenze debutta "pessoa. Since I’ve been me" di Robert wilson, ispirato a Fernando pessoa. In scena dal 2 al 12 maggio con un cast d'eccezione.

Continua a leggere>>