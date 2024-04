Unisannio - speciale ‘Graduation day’ per il prof Karma Tempa dal Bhutan

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiA Palazzo San Domenico, stamani il rettore dell’Università del Sannio Gerardo Canfora ha consegnato la pergamena di laurea magistrale in Ingegneria Civile a, proveniente dal. Presente anche il direttore del Dipartimento di Ingegneria Nicola Fontana. Ilè attualmente preside del College of Science and Technology, Royal University of. È a Benevento per partecipare al progetto SQUARES, di cui fa parte anche l’ateneo sannita, lanciato con l’obiettivo principale di colmare il divario delle competenze educative tra istituti di istruzione superiore, industria e mercato del lavoro in Nepal,, Bangladesh e Pakistan. Attraverso l’introduzione di competenze trasversali nei settori dell’ingegneria energetica, ...