Una scuola diversa | dove imparare è per tutti

(Di martedì 30 aprile 2024) Anche quest’anno l’istituto comprensivo Alessandro Volta di Mandello ha proposto una serie di laboratori rivolti soprattutto ad alunni che manifestano la necessità di modalità didattiche alternative. La novità dell’anno scolastico 2023-2024 sono le attività a classi aperte,si possono incontrare ragazzi di sezioni diverse. "I risultati - spiega l’educatrice Chiara Maresi - non si possono vedere in così poco tempo ma notiamo che gli alunni sono migliorati rispetto all’inizio, soprattutto nello stare insieme". Gli obiettivi di questo tipo di interventi, infatti, non devono essere considerati nel prodotto finito ma in tutto quello che ci sta intorno. Queste attività servono proprio per alleggerire la giornata scolastica dei ragazzi che sono maggiormente portati per le attività manuali, per sviluppare competenze utili, le cosiddette soft skills, e per dare uno spazio ...