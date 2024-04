Un Posto al Sole anticipazioni 30 aprile | Damiano sotto accusa

(Di martedì 30 aprile 2024) Se sei un fan appassionato di “Unal”, preparati per una puntata carica di suspense e colpi di scena! Il 302024, su Rai3, nuovi intrecci e rivelazioni sconvolgeranno la vita dei nostri personaggi preferiti. Ecco cosa ci aspetta. Uomini e Donne: Ida se ne va! Lo sfogo sui social UnalLa vita diRenda sarà sconvolta da un’inaspettatache lo metterà in grave pericolo. Lerivelano che il Renda si troverà nel mirino del temibile boss Torrente, che orchestrerà una mossa per farlo incriminare. Con la sua famiglia preoccupata per lui, ...

Damiano Renda sarà al centro dell'attenzione secondo le anticipazioni Un posto al sole del 30 aprile 2024 . Il poliziotto, infatti, come segnala la trama , si ritroverà nei guai a causa di un'accusa infamante . Damiano, di recente, ha deciso di indagare per scoprire chi siano i responsabili degli ... Continua a leggere>>

Cambio palinsesto tv 1° maggio: Il Paradiso e Un posto al sole si fermano, in pausa Geo - Anche Un posto al sole si fermerà nella fascia dell'access prime time di Rai 3 in questa giornata di festa: alle 20:50 non ci sarà un nuovo episodio in prima visione assoluta, bensì andrà in onda la ...

Continua a leggere>>

Un lido al posto dell’ex marmeria nella masseria del G7. Il progetto - Si torna a parlare della riqualificazione dell’ex marmeria dismessa sulla costa che collega Savelletri a Torre Canne. Il vecchio opificio è stato acquistato anni fa dalla ...

Continua a leggere>>

Oroscopo di martedì 30 aprile, nuove scintille e impeto da tenere a bada. Chi sale e chi scende - L'oroscopo di martedì 30 aprile è contraddistinto da un grande cambiamento astrale: Marte trasloca dai Pesci all'Ariete. Lunedì 29 aprile era toccato a Venere, che ...

Continua a leggere>>