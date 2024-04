Un irpino vescovo ausiliare di Salerno - la nomina di Papa Francesco

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutihatodell’arcidiocesi metropolitana di-Campagna-Acerno mons. Alfonso Raimo, finora vicario generale, assegnandogli la Sede titolare di Termini Imerese. Mons. Raimo è nato il 2 luglio 1959 a Calabritto, in provincia di Avellino, nell’attuale arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia. Ha conseguito il Baccalaureato in Teologia presso la Pontificia Facoltà teologica dell’Italia meridionale – Sez. S. Luigi e successivamente la Licenza in Teologia della missione presso la Pontificia Università Urbaniana di Roma. È stato ordinato sacerdote il 18 marzo 1990. Ha ricoperto i seguenti incarichi: vicario parrocchiale dei S.S. Martino e Quirico in Fisciano (1990-1998); parroco dei S.S. Martino e Quirico, ...